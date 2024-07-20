Рабио выбрал новый клуб в АПЛ

На днях было официально объявлено о том, что Адриен Рабио не подпишет новый контракт с «Ювентусом». 29-летний полузащитник пребывает в статусе свободного агента с начала июля, когда срок его предыдущего контракта истёк.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на французского журналиста Ромена Колле-Годена, Рабио становится ближе к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед». Полузащитник хочет поиграть в Англии, и именно «красные дьяволы» являются фаворитами на его подписание.

Отметим, что в «Ювентусе» Адриен Рабио провёл пять сезонов. За это время хавбек поучаствовал в 212 матчах, забил 22 гола и отдал 15 голевых передач.