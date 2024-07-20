Раскрыта сумма трансфера Калафьори в «Арсенал»

Защитник Рикардо Калафьори переходит из «Болоньи» в «Арсенал». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за 22-летнего футболиста сборной Италии 40 миллионов евро. Ещё 5 миллионов будут заложены в сделку как бонусные выплаты. Отмечается, что в договоре будет прописан пункт о следующей продаже (вероятно, «Болонья» получит часть от суммы следующего трансфера).

Романо отмечает, что «Базель» и «Болонья» сейчас обсуждают условия оплаты 50% суммы трансфера Калафьори в «Арсенал» (такое условие было прописано при переезде игрока в «Болонью»).