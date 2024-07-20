Четыре футболиста оцениваются в 180 млн евро – трое играют в «Реале»

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг самых дорогих футболистов мира после завершения чемпионата Европы и Кубка Америки.

Первое место разделили сразу четверо игроков, стоимость которых составляет 180 миллионов евро. Самыми дорогими в мире являются полузащитник Джуд Беллингем («Реал»), вингер Винисиус Жуниор («Реал»), нападающий Килиан Мбаппе («Реал») и центрфорвард Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

Пятым стал хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден с ценником в размере 150 миллионов. Далее следует вингер «Арсенала» Букайо Сака – 140. Трое футболистов оцениваются в 130 млн – это Джамал Мусиала, Флориан Вирц и Родри Эрнандес. Цена Ламина Ямаля, Деклана Райса и Федерико Вальверде составляет 120 миллионов евро.

Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место