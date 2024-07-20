Тен Хаг: «Я ещё два года назад хотел пригласить де Лигта»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможной покупке защитника «Баварии» Маттейса де Лигта.

«Еще неизвестно, приедет ли Маттейс де Лигт. Я хорошо его знаю. Я хотел пригласить его два года назад, но он уже был близок к переходу в «Баварию», — цитирует тен Хага AD Sportwerald.

В прошлом сезоне 24-летний де Лигт принял участие в 30 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором одного ассиста.

Контракт нидерландского футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 65 миллионов евро.