«ПСЖ» назвал цену Симонса - на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария»

Боссы «ПСЖ» повесили ценник на нидерландского полузащитника Хави Симонса. Французский гранд рассчитывает выручить с продажи 21-летнего футболиста 90 миллионов евро, об этом рапортует Lequipe.

Согласно сведениям источника, главными претендентами на игрока являются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Пока большими шансами на подписание Симонса обладает немецкий топ-клуб.

В прошлом сезоне Хави играл на правах аренды за «РБ Лейпциг». Полузащитник принял участие в 43 поединках, отметившись десятью голами и 15 ассистами. Трудовой договор игрока с парижанами рассчитан до середины 2027 года.