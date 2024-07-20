«Арсенал» договорился с Калафьори - известны детали

Защитник сборной Италии и «Болоньи» Рикардо Калафьори приближается к трансферу в лондонский «Арсенал», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, руководство «канониров» согласовало трудовое соглашение с 22-летним итальянским игроком. Контакт будет рассчитан до середины 2029 года.

Напомним, что Калафьори выступает за «Болонью» с лета прошлого года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рикардо выступал за сборную Италии на Евро-2024.