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«Арсенал» договорился с Калафьори - известны детали

20 Июля 2024 • 12:34 Комментировать

Защитник сборной Италии и «Болоньи» Рикардо Калафьори приближается к трансферу в лондонский «Арсенал», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, руководство «канониров» согласовало трудовое соглашение с 22-летним итальянским игроком. Контакт будет рассчитан до середины 2029 года.

Напомним, что Калафьори выступает за «Болонью» с лета прошлого года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рикардо выступал за сборную Италии на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Арсенал Лондон Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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