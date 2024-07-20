Тен Хаг: «Ван Галь советовал мне не идти в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что бывший наставник манкунианцев Луи ван Галь отговаривал его от подписания контракта с клубом. Напомним, нидерландский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год и запомнился победой в Кубке Англии.

«Когда я начинал тренировать «Манчестер Юнайтед», я знал, что это будет непростая задача. Многие отговаривали меня от этого, включая Луин ван Галя», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Тен Хаг успел выиграть во главе «Манчестер Юнайтед» два трофея – Кубок лиги и Кубок Англии. Недавно Эрик подписал с клубом новый контракт.