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«Ювентус» может вернуться в гонку за Калафьори

20 Июля 2024 • 10:55 Комментировать

Туринский «Ювентус» в ближайшее время может вернуться в гонку за центральным защитником «Болоньи» Рикардо Калафьори. Сообщается, что в переговорах с лондонским «Арсеналом» возникли сложности, поэтому «Ювентус» активно следит за ситуацией.

Спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли не теряет надежд заполучить итальянца, который ранее выступал под руководством нового тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты. При этом «Болонья» не хочет продавать Калафьори в другую итальянскую команду.

Ранее в услугах Рикардо также был заинтересован лондонский «Челси», но «синие» не делали официальных предложений.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Арсенал Лондон Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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