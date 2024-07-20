«Ювентус» может вернуться в гонку за Калафьори

Туринский «Ювентус» в ближайшее время может вернуться в гонку за центральным защитником «Болоньи» Рикардо Калафьори. Сообщается, что в переговорах с лондонским «Арсеналом» возникли сложности, поэтому «Ювентус» активно следит за ситуацией.

Спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли не теряет надежд заполучить итальянца, который ранее выступал под руководством нового тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты. При этом «Болонья» не хочет продавать Калафьори в другую итальянскую команду.

Ранее в услугах Рикардо также был заинтересован лондонский «Челси», но «синие» не делали официальных предложений.