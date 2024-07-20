Назван лучший английский вратарь в истории: Шилтон занял второе место, Симен - третий

Журналисты портала FourFourTwo составили рейтинг лучших вратарей в истории английского футбола. Первое место в этом списке занял легендарный Гордон Бэнкс.

На второй позиции расположилась еще одна легенда английского футбола – Питер Шилтон. Топ-3 замкнул бывший вратарь лондонского «Арсенала» Дэвид Симен.

В десятку лучших английских голкиперов за всю историю также попали: Рэй Клеменс, Джордан Пикфорд, Джо Харт, Дэвид Джеймс, Питер Бонетти, Найджел Мартин и Кристофер Вудс.

На недавнем чемпионате Европы – 2024 сборная Англии стала второй. В финальном поединке престижного турнира британцы проиграли Испании со счетом 1:2.