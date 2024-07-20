Холанна заставили рубить дрова в отпуске

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о том, как провел свой отпуск. Пресс-служба «горожан» опубликовала видео, на котором норвежец рубит дрова.

«Отец заставил меня. У меня не было выбора», - высказался скандинавский бомбардир.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Холанн стал лучшим бомбардиром. 23-летний нападающий принял участие в 31 поединке, отметившись 27 забитыми мячами (семь – с пенальти) и пятью результативными передачами. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, завоевав титул в четвертый раз подряд.

Стало известно, почему Холанн не хочет в «Реал»