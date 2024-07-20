Фергюсон назвал игроков, являющихся сердцем и душой «Манчестер Юнайтед»

«Хочу назвать Алехандро Гарначо и Кобби Майну. Эти парни являются сердцем и душой «Манчестер Юнайтед». Они достаточно молоды, но уже показывают самообладание и уверенность на поле. Их не пугает то, что уже сейчас им доверяют место в основе. Это демонстрирует их смелость», - передает слова шотландского специалиста Metro.