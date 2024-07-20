«Ливерпуль» может купить нападающего, которым интересовался «Зенит»

Турецкий нападающий Барыш Йылмаз, права на которого принадлежат стамбульскому «Галатасараю», пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Ранее в прессе сообщалось об интересе к Барышу со стороны петербургского «Зенита».

В прошлом сезоне Йылмаз принял участие в 55 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и 12 результативных передач. Нападающий провел за сборную Турции на чемпионате Европы пять матчей, не отметившись результативными действиями.