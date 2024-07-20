Моуринью хочет пригласить игрока «Манчестер Сити» в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Матео Ковачичу. Об этом сообщает Fotomac.

Отмечается, что португальский специалист восхищается игрой 30-летнего Ковачича, а турецкий клуб нуждается в усилении позиции, на которой выступает хорватский футболист.

В минувшем сезоне Ковачич провёл за «Манчестер Сити» 46 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 30 миллионов евро.

Отметим, что цвета «горожан» Ковачич защищает с лета 2023 года. Ранее он выступал за «Челси», мадридский «Реал», «Интер» и загребское «Динамо».