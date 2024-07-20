Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раскрыты детали контракта Лукаку с «Наполи»

20 Июля 2024 • 08:19 Комментировать

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», договорился с «Наполи». Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, стороны провели успешные переговоры и согласовали трехлетнее трудовое соглашение. Заработная плата футболиста составит шесть миллионов евро в год. Неаполитанскому клубу теперь нужно согласовать с «пенсионерами» сумму отступных за переход бомбардира.

Ромелу связан контрактными обязательствами с «Челси» до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место В Аргентине уволили заместителя министра из-за Месси «Барселона» может потерять трёх футболистов - названы все имена
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
08:19 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты детали контракта Лукаку с «Наполи»
08:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Антони
08:06 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе
07:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «ПСЖ»
07:30 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Холанн не хочет в «Реал» 1
05:55 · Англия. Премьер-лига
Артета принял решение по Смиту-Роу
04:52 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может усилиться бывшим игроком «Челси»
04:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит в аренду полузащитника, оценённого в 25 млн евро
03:52 · Англия. Премьер-лига
Рабио хочет играть в АПЛ, но не ведёт переговоры с «Ливерпулем»
03:27 · Англия. Премьер-лига
Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух именитых игроков в качестве альтернативы Угарте
02:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку договорился с новым клубом
02:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания звезды «Барселоны»
02:04 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отклонил предложение клуба АПЛ по Канте
01:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов
19 Июля
23:21 · Англия. Премьер-лига
Назван самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
22:51 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ следят за Ольмо слухи
21:40 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предложил «Челси» двух своих игроков слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Хау: Сборная Англии? Я хочу остаться в «Ньюкасле»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес признан виновным в грубом нарушении ПДД
18:15 · Англия. Премьер-лига
Хау пригрозил руководству «Ньюкасла» на фоне слухов о сборной Англии
17:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» пока не делал предложения по Кьезе слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренерах, а в качестве состава
16:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал условие ухода из «Манчестер Юнайтед»
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Лунин: предложения пока не было, Кепа ожидает
Все новости
Рекомендуем