Раскрыты детали контракта Лукаку с «Наполи»

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», договорился с «Наполи». Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, стороны провели успешные переговоры и согласовали трехлетнее трудовое соглашение. Заработная плата футболиста составит шесть миллионов евро в год. Неаполитанскому клубу теперь нужно согласовать с «пенсионерами» сумму отступных за переход бомбардира.

Ромелу связан контрактными обязательствами с «Челси» до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость нападающего в 30 миллионов евро.