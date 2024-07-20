«Манчестер Юнайтед» принял решение по Антони

В «Манчестер Юнайтед» определились с дальнейшими планами по бразильскому вингеру Антони. Как информирует ESPN, манкунианцы готовы рассмотреть вариант с арендой 24-летнего игрока при условии, что будет полностью покрыта его заработная плата. Оклад бразильца – 83 тысячи евро в неделю.

Источник отмечает, что «красные дьяволы» пока не рассматривают вариант полноценной продажи футболиста.

В прошлом сезоне Антони принял участие в 38 поединках манкунианцев, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2027 года, а рыночная стоимость – 25 миллионов евро.