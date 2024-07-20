Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе

Transfermarkt назвал самого дорогого игрока по общей сумме трансферов. Первое место занял бывший нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» Неймар. Общая сумма составляет 400 миллионов евро.

На втором месте располагается бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, сменивший за свою карьеру много клубов. В общей сложности на его трансферы было потрачено 339 миллионов. Топ-3 замкнул 39-летний португалец Криштиану Роналду – 247 миллионов евро.

Также в десятку рейтинга от Transfermarkt попали следующие футболисты: Усман Дембеле, Альваро Мората, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Килиан Мбаппе, Анхель ди Мария и Златан Ибрагимович.