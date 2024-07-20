«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «ПСЖ»

Хавбек сборной Нидерландов и «ПСЖ» Хави Симонс может продолжить карьеру на туманном Альбионе, об этом рапортуют журналисты Daily Mail.

Как стало известно журналистам, в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Боссы «красных дьяволов» готовы подписать нидерландца в текущее трансферное окно. В услугах Симонса лично заинтересован главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Ранее в прессе сообщалось, что Хави является одной из главных целей мюнхенской «Баварии».

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 43 поединках на клубной уровне, отметившись десятью голами и 13 результативными передачами.