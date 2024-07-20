Стало известно, почему Холанн не хочет в «Реал»

Норвежский центрфорвард Эрлинг Холанн, выступающий за «Манчестер Сити», не хочет переходить в мадридский «Реал». Скандинав отдает предпочтение трансферу в каталонскую «Барселону».

По данным FourFourTwo, Холанн отказался от возможного трансфера в «королевский» клуб из-за перехода Килиана Мбаппе. Эрлинг не уверен, что будет стабильным игроком основы в команде Карло Анчелотти.

При этом норвежец не против переехать в Ла Лигу, но только в «Барселону». В его контракте есть пункт о выкупе с 2025 года. Трудовое соглашение рассчитано до 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Холанна оценивается в 180 миллионов евро.