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Артета принял решение по Смиту-Роу

20 Июля 2024 • 05:55 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Полузащитник Эмил Смит-Роу получит новый шанс проявить себя в лондонском «Арсенале».

Рулевой «канониров» Микель Артета редко доверял англичанину в прошедшем сезоне, но по-прежнему верит в его перспективы. По сведениям журналиста Эда Ааронса, испанский специалист предпочитает сохранить Смита-Роу в команде. Атакующий хавбек примет участие в предсезонном сборе лондонцев в США – после этого и будет принято окончательное решение по будущему 23-летнего футболиста.

Эмил Смит-Роу отыграл 19 матчей за «Арсенал» в минувшей кампании, записав на свой счёт две результативные передачи. В конце июня в прессе появились слухи о намерении футболиста сменить клуб.

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Арсенал Лондон Микель Артета Эмил Смит-Роу ещё теги

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