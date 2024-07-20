Артета принял решение по Смиту-Роу

Полузащитник Эмил Смит-Роу получит новый шанс проявить себя в лондонском «Арсенале».

Рулевой «канониров» Микель Артета редко доверял англичанину в прошедшем сезоне, но по-прежнему верит в его перспективы. По сведениям журналиста Эда Ааронса, испанский специалист предпочитает сохранить Смита-Роу в команде. Атакующий хавбек примет участие в предсезонном сборе лондонцев в США – после этого и будет принято окончательное решение по будущему 23-летнего футболиста.

Эмил Смит-Роу отыграл 19 матчей за «Арсенал» в минувшей кампании, записав на свой счёт две результативные передачи. В конце июня в прессе появились слухи о намерении футболиста сменить клуб.