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«Наполи» может усилиться бывшим игроком «Челси»

20 Июля 2024 • 04:52 Комментировать
Верона
...
Наполи
18.08 19:30

Полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор заинтересовал «Наполи».

Шотландец пробился в основной состав «чаек» в прошедшем сезоне, отыграв 41 матч за команду во всех турнирах. Выступления 23-летнего футболиста впечатлили «Наполи»: по сведениям журналиста Маттео Моретто, итальянский клуб внимательно следит за хавбеком, чей действующий контракт истекает через два года. Впрочем, «Брайтон» не собирается рассматривать предложения по игроку, поскольку считает его важной частью состава.

Билли Гилмор принадлежал лондонскому «Челси» с 2017 по 2022 год, но за первую команду «синих» сыграл всего 22 раза. Портал Transfermarkt оценивает стоимость опорника в 18 млн евро.

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