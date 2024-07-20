«Челси» отпустит в аренду полузащитника, оценённого в 25 млн евро

Хавбек «Челси» Лесли Угочукву отправится набираться опыта в аренде.

Лондонский гранд приобрёл француза у «Ренна» летом прошлого года. Дебютный сезон в Англии сложился для Угочукву непросто: он редко попадал в основной состав, а постоянные проблемы с травмами усугубляли ситуацию. Теперь в «Челси» планируют отправить 20-летнего футболиста в аренду, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Боссы «синих» хотят, чтобы полузащитник играл регулярно и не останавливался в развитии.

Стоимость Лесли Угочукву составляет 25 млн евро – так его оценивают эксперты Transfermarkt. Интерес к воспитаннику «Ренна» проявляют неназванные представители Английской премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.