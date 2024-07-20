Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рабио хочет играть в АПЛ, но не ведёт переговоры с «Ливерпулем»

20 Июля 2024 • 03:52 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио мечтает попробовать силы в Английской премьер-лиге.

29-летний игрок решил не продлевать контракт с «Ювентусом» и стал свободным агентом. Сейчас хавбек ищет себе новый клуб, имея чёткое представление о том, где хотел бы выступать. Как сообщается в отчёте инсайдера Фабрицио Романо, Рабио очень хочет в АПЛ – для него это приоритетный вариант продолжения карьеры. Однако, несмотря на слухи, «Ливерпуль» не ведёт переговоры с футболистом.

В настоящий момент на Адриена Рабио нет спроса в Англии. Интерес к французу проявляют представители других лиг.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

18 Июля
23:59
Названа причина отказа «Ливерпуля» от Йоро, ушедшего в «Манчестер Юнайтед»
23:04
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
10 Июля
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
07 Июля
22:22
«Ливерпуль» объявил об уходе вратаря
03 Июля
23:46
Стало известно, какую зарплату запросил Рабио у «Ливерпуля» 1
02 Июля
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
22:46
Игрок сборной Англии мечтал о переходе в «Ливерпуль», но сделка не состоялась
24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
23 Июня
02:16
Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны»
20 Июня
12:52
Тренер «Ливерпуля» Слот пошутил на тему жалоб Клоппа на расписание
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИПСВИЧ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место В Аргентине уволили заместителя министра из-за Месси
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
03:52 · Англия. Премьер-лига
Рабио хочет играть в АПЛ, но не ведёт переговоры с «Ливерпулем»
03:27 · Англия. Премьер-лига
Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух именитых игроков в качестве альтернативы Угарте
02:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку договорился с новым клубом
02:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания звезды «Барселоны»
02:04 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отклонил предложение клуба АПЛ по Канте
01:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов
19 Июля
23:21 · Англия. Премьер-лига
Назван самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
22:51 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ следят за Ольмо слухи
21:40 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предложил «Челси» двух своих игроков слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Хау: Сборная Англии? Я хочу остаться в «Ньюкасле»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес признан виновным в грубом нарушении ПДД
18:15 · Англия. Премьер-лига
Хау пригрозил руководству «Ньюкасла» на фоне слухов о сборной Англии
17:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» пока не делал предложения по Кьезе слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренерах, а в качестве состава
16:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал условие ухода из «Манчестер Юнайтед»
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Лунин: предложения пока не было, Кепа ожидает
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен важный игрок «Байера»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти семь игроков – названы все имена 1
15:42 · Англия. Премьер-лига
Эмери попросил «Астон Виллу» купить игрока «Барселоны» 2 слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
Сунесс указал на проблему в игре Майну
15:00 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорду запретили водить автомобиль
14:47 · Чемпионат Европы 2024
Клопп или Гвардиола в сборной Англии – Эрикссон посоветовал двух топ-кандидатов 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл детали переговоров с «Манчестер Юнайтед»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш обратился к новичку «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем