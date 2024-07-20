Рабио хочет играть в АПЛ, но не ведёт переговоры с «Ливерпулем»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио мечтает попробовать силы в Английской премьер-лиге.

29-летний игрок решил не продлевать контракт с «Ювентусом» и стал свободным агентом. Сейчас хавбек ищет себе новый клуб, имея чёткое представление о том, где хотел бы выступать. Как сообщается в отчёте инсайдера Фабрицио Романо, Рабио очень хочет в АПЛ – для него это приоритетный вариант продолжения карьеры. Однако, несмотря на слухи, «Ливерпуль» не ведёт переговоры с футболистом.

В настоящий момент на Адриена Рабио нет спроса в Англии. Интерес к французу проявляют представители других лиг.