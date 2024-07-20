Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска определился с «первым номером» команды.

Слухи приписывают «синим» интерес к разным голкиперам, однако место в основе, похоже, достанется Роберту Санчесу. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, именно испанец начнёт сезон в качестве первого выбора Марески на вратарской позиции. Итальянский специалист видит в 26-летнем страже ворот важного игрока своей команды.

Роберт Санчес перебрался в «Челси» в августе прошлого года из «Брайтона». Стоимость трансфера оценивается в 23 млн евро.

В своём дебютном сезоне в коллективе из Лондона Санчес сыграл 21 матч, пропустив 30 голов. Во второй половине кампании вратарь почти не появлялся на поле из-за травмы.