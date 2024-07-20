«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух именитых игроков в качестве альтернативы Угарте

Мануэль Угарте – не единственный полузащитник, интересующий «Манчестер Юнайтед».

Хавбек «ПСЖ» остаётся главной целью «красных дьяволов», и переговоры по нему продвигаются успешно, однако у английского гранда есть и другие опции на рынке. По данным журналиста Джеймса Дакера, манкунианцы также присматриваются к футболисту «Реал Сосьедада» и сборной Испании Мартину Субименди. В списке интересов «Юнайтед» фигурирует и Адриен Рабио, покинувший «Ювентус» свободным агентом.

Стоимость Мануэля Угарте оценивается экспертами Transfermarkt в 45 млн евро, предполагаемая цена Субименди – 50 млн евро. Рабио, по версии того же ресурса, стоит 35 млн, но может быть подписан без трансферной платы.