Лукаку договорился с новым клубом

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку готов в очередной раз вернуться в Серию А.

Предложение 31-летнему футболисту сделал «Наполи», и форвард уже ответил на него согласием, докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. Теперь неаполитанцам предстоит договориться с «Челси» по сумме трансфера бельгийца. Лондонский клуб запрашивает 35 млн евро – «партенопейцы» попробуют добиться более выгодных для себя условий.

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку выступал на правах аренды за другой итальянский коллектив – «Рому». Также игрок известен любителям Серии А по трём сезонам, проведённым в миланском «Интере» в два прихода.