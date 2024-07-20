«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания звезды «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд назывался в числе претендентов на уругвайца, чьё будущее в «Барселоне» остаётся под вопросом из-за проблем в переговорах по новому контракту. По информации Sport, «Манчестер Юнайтед» утратил интерес к 25-летнему лидеру обороны «сине-гранатовых», так как уже приобрёл Лени Йоро. Трансфер 18-летнего француза, напомним, обошёлся «красным дьяволам» в 62 млн евро.

Действующий договор Рональда Араухо с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.