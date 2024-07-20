Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Иттихад» отклонил предложение клуба АПЛ по Канте

20 Июля 2024 • 02:04 Комментировать
Дагенем энд Редбридж
...
Вест Хэм
Через 13 ч. 20 мин.

«Аль-Иттихад» отказался продавать звёздного полузащитника Н'Голо Канте.

Переманить в свои ряды француза пытается «Вест Хэм». По обновлённым сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, «молотобойцы» предложили порядка 15 млн фунтов стерлингов (почти 18 млн евро), но получили отказ от саудовского клуба. Лондонцы сохраняют интерес к 33-летнему хавбеку, однако «Аль-Иттихад» не планирует расставаться с ключевым игроком, поэтому потребует не меньше 25 млн фунтов (около 30 млн евро). Сам экс-футболист «Челси» также не горит желанием уезжать из Саудовской Аравии.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Н'Голо Канте в 9 млн евро. Договор полузащитника с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

Новости по матчу

04 Июля
05:52
«Аль-Наср» нацелился на ещё одну звезду АПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДАГЕНЕМ ЭНД РЕДБРИДЖ ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место В Аргентине уволили заместителя министра из-за Месси
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
03:27 · Англия. Премьер-лига
Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух именитых игроков в качестве альтернативы Угарте
02:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку договорился с новым клубом
02:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания звезды «Барселоны»
02:04 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отклонил предложение клуба АПЛ по Канте
01:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов
19 Июля
23:21 · Англия. Премьер-лига
Назван самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
22:51 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ следят за Ольмо слухи
21:40 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предложил «Челси» двух своих игроков слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Хау: Сборная Англии? Я хочу остаться в «Ньюкасле»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес признан виновным в грубом нарушении ПДД
18:15 · Англия. Премьер-лига
Хау пригрозил руководству «Ньюкасла» на фоне слухов о сборной Англии
17:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» пока не делал предложения по Кьезе слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренерах, а в качестве состава
16:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал условие ухода из «Манчестер Юнайтед»
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Лунин: предложения пока не было, Кепа ожидает
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен важный игрок «Байера»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти семь игроков – названы все имена 1
15:42 · Англия. Премьер-лига
Эмери попросил «Астон Виллу» купить игрока «Барселоны» 2 слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
Сунесс указал на проблему в игре Майну
15:00 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорду запретили водить автомобиль
14:47 · Чемпионат Европы 2024
Клопп или Гвардиола в сборной Англии – Эрикссон посоветовал двух топ-кандидатов 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл детали переговоров с «Манчестер Юнайтед»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш обратился к новичку «Манчестер Юнайтед»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Лунин близок к переходу из «Реала» в «Челси» слухи
Все новости
Рекомендуем