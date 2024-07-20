«Аль-Иттихад» отклонил предложение клуба АПЛ по Канте

«Аль-Иттихад» отказался продавать звёздного полузащитника Н'Голо Канте.

Переманить в свои ряды француза пытается «Вест Хэм». По обновлённым сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, «молотобойцы» предложили порядка 15 млн фунтов стерлингов (почти 18 млн евро), но получили отказ от саудовского клуба. Лондонцы сохраняют интерес к 33-летнему хавбеку, однако «Аль-Иттихад» не планирует расставаться с ключевым игроком, поэтому потребует не меньше 25 млн фунтов (около 30 млн евро). Сам экс-футболист «Челси» также не горит желанием уезжать из Саудовской Аравии.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Н'Голо Канте в 9 млн евро. Договор полузащитника с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года.