«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо готов перебраться в «Ювентус».

Как ранее стало известно, «старая синьора» достигла договорённости с французом – стороны согласовали контракт на пять лет. Эти сведения подтверждает и инсайдер Николо Скира, отмечающий также, что на Тодибо претендуют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико», проигрывающие «Ювентусу» в гонке за 24-летним игроком. Среди желающих приобрести экс-центрбека «Барселоны», кроме того, фигурирует «Вест Хэм».

«Ювентус» сделал «Ницце» предложение по аренде Жан-Клера Тодибо с обязательством выкупа. Пока неизвестно, устроят ли предложенные условия французские клуб.