Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов

20 Июля 2024 • 01:40 Комментировать
Осер
...
Ницца
18.08 20:00

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо готов перебраться в «Ювентус».

Как ранее стало известно, «старая синьора» достигла договорённости с французом – стороны согласовали контракт на пять лет. Эти сведения подтверждает и инсайдер Николо Скира, отмечающий также, что на Тодибо претендуют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико», проигрывающие «Ювентусу» в гонке за 24-летним игроком. Среди желающих приобрести экс-центрбека «Барселоны», кроме того, фигурирует «Вест Хэм». 

«Ювентус» сделал «Ницце» предложение по аренде Жан-Клера Тодибо с обязательством выкупа. Пока неизвестно, устроят ли предложенные условия французские клуб.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Ницца Манчестер Юнайтед Вест Хэм Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

14 Июля
03:47
«Ницца» запросила 40 млн евро за Тодибо, на которого претендует топ-клуб Серии А
08 Июля
00:35
«Ювентус» нацелился на бывшего защитника «Барселоны»
01 Июля
23:07
«Ювентус» договорился о подписании полузащитника за 20 млн евро
29 Июня
05:09
Названы условия возможного перехода Кефрена Тюрама в «Ювентус»
27 Июня
22:22
«Ювентус» намерен закрыть трансфер полузащитника в ближайшие дни
22 Июня
00:58
«Ювентус» нацелился на французского полузащитника
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОСЕР НИЦЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «ПСЖ» меняет трансферные планы из-за Кварацхелии
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня»
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
02:04 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отклонил предложение клуба АПЛ по Канте
01:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов
19 Июля
23:21 · Англия. Премьер-лига
Назван самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
22:51 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ следят за Ольмо слухи
21:40 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предложил «Челси» двух своих игроков слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Хау: Сборная Англии? Я хочу остаться в «Ньюкасле»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес признан виновным в грубом нарушении ПДД
18:15 · Англия. Премьер-лига
Хау пригрозил руководству «Ньюкасла» на фоне слухов о сборной Англии
17:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» пока не делал предложения по Кьезе слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренерах, а в качестве состава
16:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал условие ухода из «Манчестер Юнайтед»
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Лунин: предложения пока не было, Кепа ожидает
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен важный игрок «Байера»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти семь игроков – названы все имена 1
15:42 · Англия. Премьер-лига
Эмери попросил «Астон Виллу» купить игрока «Барселоны» 2 слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
Сунесс указал на проблему в игре Майну
15:00 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорду запретили водить автомобиль
14:47 · Чемпионат Европы 2024
Клопп или Гвардиола в сборной Англии – Эрикссон посоветовал двух топ-кандидатов 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл детали переговоров с «Манчестер Юнайтед»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш обратился к новичку «Манчестер Юнайтед»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Лунин близок к переходу из «Реала» в «Челси» слухи
13:07 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры считают Поттера главным претендентом на оставленный Саутгейтом пост
12:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Прошлый сезон был самым тяжёлым в моей карьере»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб слухи
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не может осилить ценник Угарте - названа сумма
Все новости
Рекомендуем