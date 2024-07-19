Назван самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

Стало известно, у кого из игроков Английской премьер-лиги самый большой годовой оклад.

Как утверждает Capology, самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ является бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, который зарабатывает 24,6 млн евро в год. Следом идет одноклубник бельгийца — норвежский форвард Эрлинг Холанн. Нападающий получает 23,1 млн евро за сезон. Тройку замыкает вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Ежегодно его банковский счет пополняется на 21,6 млн евро.

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». Стоит сказать, что подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли последние четыре сезона АПЛ.