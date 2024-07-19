Испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как стало известно Diario Sport, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

По данным источника, в «Манчестер Сити» считают, что Ольмо может стать отличной заменой Кевину де Брёйне, если тот отправится в Саудовскую Аравию. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что Ольмо станет тем, кем не смог стать Донни ван де Бек, отмечает источник.

Действующий контракт хавбека с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.