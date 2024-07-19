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«ПСЖ» предложил «Челси» двух своих игроков слухи

19 Июля 2024 • 21:40 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Французский «ПСЖ» предложил лондонскому «Челси» двух своих нападающих.

Как стало известно HITC, «ПСЖ» предложил «Челси» подписать Гонсалу Рамуша или Рандаля Коло-Муани. В стане парижан рассчитывают на покупку нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, поэтому хотят избавиться от одного из своих форвардов, утверждает источник.

Сообщается, что представители «Челси» пока ничего не ответили французскому гранду.

«ПСЖ» начнет новый сезон 8 августа. В этот день подопечные Луиса Энрике встретятся с «Монако» в рамках матча за Суперкубок Франции. Начало поединка запланировано на 21:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Наполи Виктор Осимхен Гонсалу Рамуш Рандаль Коло-Муани трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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