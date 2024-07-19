Французский «ПСЖ» предложил лондонскому «Челси» двух своих нападающих.

Как стало известно HITC, «ПСЖ» предложил «Челси» подписать Гонсалу Рамуша или Рандаля Коло-Муани. В стане парижан рассчитывают на покупку нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, поэтому хотят избавиться от одного из своих форвардов, утверждает источник.

Сообщается, что представители «Челси» пока ничего не ответили французскому гранду.

«ПСЖ» начнет новый сезон 8 августа. В этот день подопечные Луиса Энрике встретятся с «Монако» в рамках матча за Суперкубок Франции. Начало поединка запланировано на 21:00 по мск.