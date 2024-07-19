Хау: Сборная Англии? Я хочу остаться в «Ньюкасле»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможном назначении в сборную Англии.

Ранее появилась информация, что 46-летний специалист является кандидатом на пост наставника сборной Англии. Напомним, после окончания чемпионата Европы – 2024 национальную команду покинул Гарет Саутгейт.

— Я хочу остаться в «Ньюкасле», но наши с клубом желания должны совпадать. Сейчас нет никакого смысла говорить об Англии. Мне очень нравится моя команда, я люблю болельщиков, — приводит слова Хау журналист Крейг Хоуп.

Напомним, Хау возглавляет «Ньюкасл» с 2021 года. В прошлом сезоне чемпионата Англии «сороки» стали седьмыми.

«Ньюкасл» не отпустит Хау в сборную Англии