Кто такой Лени Йоро? Всё, что вам нужно знать о новой юной звезде «Манчестер Юнайтед»

Сага с переходом в «Манчестер Юнайтед» молодого Лени Йоро подошла к концу, завершилась она на удивление быстро.

Изначально вундеркинд «Лилля» был на карандаше у «Реала», но «Манчестер Юнайтед» чудом перехватил футболиста, подписав его за 50 млн евро. Йоро даже связывали с «Ливерпулем», но с мерсисайдцами не срослось. Для француза сезон-2023/24 стал прорывным, можно сказать, что этот переход окрылил болельщиков «красных дьяволов», так как Йоро является многообещающим талантом на «Олд Траффорд» в ближайшие годы.

Кто такой Лени Йоро?

Француз всегда считался игроком, за которым стоит следить. Центральный защитник ростом 1,9 м подписал первый профессиональный контракт с «Лиллем» в 2022 году. Он играл за клуб в возрасте 16 лет, тем самым став самым юным футболистом «Лилля», сыгравшим в чемпионате Франции. Ранее это звание было у Эдена Азара.

В сезоне-2022/23 Йоро сыграл лишь 15 матчей в Лиге 1, но вскоре всем стало ясно, что этот парень особенный. Уже в прошлом сезоне он был основным защитником команды.

Как выступил Йоро в составе «Лилля» в прошлом сезоне?

В сезоне-2023/24 защитник участвовал в 32 матчах, из которых 30 раз появлялся в стартовом составе чемпионата Франции. Молодой Йоро зарекомендовал себя как надёжный игрок обороны.

Под руководством тренера Паулу Фонсеки, который с тех пор перешёл в «Милан», «Лилль» провёл потрясающую кампанию, заняв четвёртое место в Лиге 1. Успех во многом был основан на крепкой линии защиты.

В матчах чемпионата Франции Йоро в среднем сыграл 60 минут и более, «Лилль» при нём провёл 13 матчей на ноль, а телосложение и высокий рост футболиста поспособствовали двум забитым голам в Лиге 1.

Йоро уже получил опыт на международной арене. Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, где «Лилль» уступил «Астон Вилле».

Каковы его сильные стороны?

Чтобы играть в качестве центрального защитника в АПЛ, защитник должен уметь обращаться с мячом. Именно здесь Йоро блистает ярче всего, демонстрируя невероятную дальность паса и превосходную точность.

Из всех центральных защитников Лиги 1 в прошлом сезоне вундеркинд вошёл в пятёрку лучших по точности передач (92,1%). В среднем он терял мяч всего 0,03 раза за 90 минут, что подчеркивает, что он умеет играть под прессингом.

Несмотря на своё телосложение, Йоро быстр. Длинные шаги помогают ему легко покрывать пространство, и он может похвастаться превосходным предвидением, предугадывая атаки противника. Этот внутриигровой интеллект означает, что ему не нужно участвовать в физической борьбе регулярно, как его товарищам по команде.

Реклама

Он скорее Рио Фердинанд, чем Неманья Видич.

Каковы его слабости?

Йоро всего 18 лет, что оставляет ему массу возможностей для совершенствования в будущем. Однако, отправляясь в беспощадную Премьер-лигу, французу, возможно, придётся поработать над оборонительными действиями.

В прошлом сезоне Лиги 1 он показал лишь 25% отборов. То есть Йоро в среднем совершал лишь один отбор и меньше за игру.

Стоит ли Лени Йоро своих денег?

На современном трансферном рынке подписание одного из самых интересных молодых защитников мира за 50 млн евро — неплохая сделка, особенно если учесть, как неудачно «Юнайтед» потратил свои деньги в предыдущие окна. Потенциал Йоро огромен, и он вполне может превратиться в одного из лучших в течение следующих четырёх-пяти лет.

Однако подписание такого молодого игрока с относительно небольшим опытом — это всегда риск. Учитывая, что его контракт с «Лиллем» истекал следующим летом, 50 млн евро — это всё равно очень большая сумма, и она была потрачена, чтобы обойти мадридский «Реал» в гонке за его подпись.

Фото: Globallookpress.com