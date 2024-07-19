Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кто такой Лени Йоро? Всё, что вам нужно знать о новой юной звезде «Манчестер Юнайтед»

19 Июля 2024 • 20:38 Комментировать
Сага с переходом в «Манчестер Юнайтед» молодого Лени Йоро подошла к концу, завершилась она на удивление быстро.

Изначально вундеркинд «Лилля» был на карандаше у «Реала», но «Манчестер Юнайтед» чудом перехватил футболиста, подписав его за 50 млн евро. Йоро даже связывали с «Ливерпулем», но с мерсисайдцами не срослось. Для француза сезон-2023/24 стал прорывным, можно сказать, что этот переход окрылил болельщиков «красных дьяволов», так как Йоро является многообещающим талантом на «Олд Траффорд» в ближайшие годы.

Кто такой Лени Йоро?

Француз всегда считался игроком, за которым стоит следить. Центральный защитник ростом 1,9 м подписал первый профессиональный контракт с «Лиллем» в 2022 году. Он играл за клуб в возрасте 16 лет, тем самым став самым юным футболистом «Лилля», сыгравшим в чемпионате Франции. Ранее это звание было у Эдена Азара.

В сезоне-2022/23 Йоро сыграл лишь 15 матчей в Лиге 1, но вскоре всем стало ясно, что этот парень особенный. Уже в прошлом сезоне он был основным защитником команды.

Как выступил Йоро в составе «Лилля» в прошлом сезоне?

В сезоне-2023/24 защитник участвовал в 32 матчах, из которых 30 раз появлялся в стартовом составе чемпионата Франции. Молодой Йоро зарекомендовал себя как надёжный игрок обороны.

Под руководством тренера Паулу Фонсеки, который с тех пор перешёл в «Милан», «Лилль» провёл потрясающую кампанию, заняв четвёртое место в Лиге 1. Успех во многом был основан на крепкой линии защиты.

В матчах чемпионата Франции Йоро в среднем сыграл 60 минут и более, «Лилль» при нём провёл 13 матчей на ноль, а телосложение и высокий рост футболиста поспособствовали двум забитым голам в Лиге 1.

Йоро уже получил опыт на международной арене. Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, где «Лилль» уступил «Астон Вилле».

Каковы его сильные стороны?

Чтобы играть в качестве центрального защитника в АПЛ, защитник должен уметь обращаться с мячом. Именно здесь Йоро блистает ярче всего, демонстрируя невероятную дальность паса и превосходную точность.

Из всех центральных защитников Лиги 1 в прошлом сезоне вундеркинд вошёл в пятёрку лучших по точности передач (92,1%). В среднем он терял мяч всего 0,03 раза за 90 минут, что подчеркивает, что он умеет играть под прессингом.

Несмотря на своё телосложение, Йоро быстр. Длинные шаги помогают ему легко покрывать пространство, и он может похвастаться превосходным предвидением, предугадывая атаки противника. Этот внутриигровой интеллект означает, что ему не нужно участвовать в физической борьбе регулярно, как его товарищам по команде.

Реклама


Он скорее Рио Фердинанд, чем Неманья Видич.

Каковы его слабости?

Йоро всего 18 лет, что оставляет ему массу возможностей для совершенствования в будущем. Однако, отправляясь в беспощадную Премьер-лигу, французу, возможно, придётся поработать над оборонительными действиями.

В прошлом сезоне Лиги 1 он показал лишь 25% отборов. То есть Йоро в среднем совершал лишь один отбор и меньше за игру.

Стоит ли Лени Йоро своих денег?

На современном трансферном рынке подписание одного из самых интересных молодых защитников мира за 50 млн евро — неплохая сделка, особенно если учесть, как неудачно «Юнайтед» потратил свои деньги в предыдущие окна. Потенциал Йоро огромен, и он вполне может превратиться в одного из лучших в течение следующих четырёх-пяти лет.

Однако подписание такого молодого игрока с относительно небольшим опытом — это всегда риск. Учитывая, что его контракт с «Лиллем» истекал следующим летом, 50 млн евро — это всё равно очень большая сумма, и она была потрачена, чтобы обойти мадридский «Реал» в гонке за его подпись.

Фото: Globallookpress.com

Сможет ли Лени вырасти в «МЮ» в звезду мирового класса?
Да, у него для этого всё есть Нет, давно «МЮ» не выращивал звёзд
РезультатыАрхив
👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед АПЛ Лени Йоро ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Клопп принял решение по работе в сборной Англии Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер «ПСЖ» меняет трансферные планы из-за Кварацхелии
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июля
20:40 · Англия. Премьер-лига
Хау: Сборная Англии? Я хочу остаться в «Ньюкасле»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес признан виновным в грубом нарушении ПДД
18:15 · Англия. Премьер-лига
Хау пригрозил руководству «Ньюкасла» на фоне слухов о сборной Англии
17:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» пока не делал предложения по Кьезе слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренерах, а в качестве состава
16:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал условие ухода из «Манчестер Юнайтед»
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Лунин: предложения пока не было, Кепа ожидает
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен важный игрок «Байера»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти семь игроков – названы все имена 1
15:42 · Англия. Премьер-лига
Эмери попросил «Астон Виллу» купить игрока «Барселоны» 2 слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
Сунесс указал на проблему в игре Майну
15:00 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорду запретили водить автомобиль
14:47 · Чемпионат Европы 2024
Клопп или Гвардиола в сборной Англии – Эрикссон посоветовал двух топ-кандидатов 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл детали переговоров с «Манчестер Юнайтед»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш обратился к новичку «Манчестер Юнайтед»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Лунин близок к переходу из «Реала» в «Челси» слухи
13:07 · Чемпионат Европы 2024
​Букмекеры считают Поттера главным претендентом на оставленный Саутгейтом пост
12:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Прошлый сезон был самым тяжёлым в моей карьере»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб слухи
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не может осилить ценник Угарте - названа сумма
10:17 · Англия. Премьер-лига
Рафинья решил, куда уйдёт из «Барселоны»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Франции хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
07:55 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд обратился к новичку «Манчестер Юнайтед» Йоро
07:49 · Англия. Премьер-лига
Кёйт: «Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы отказать «Ливерпулю»
06:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует сразу на трёх игроков «Реал Сосьедада»
Все новости
Рекомендуем