Энцо Фернандес признан виновным в грубом нарушении ПДД

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес был признан виновным в грубом нарушении правил дорожного движения. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на BBC, ещё 27 декабря Фернандес проехал на своём Porsche на красный сигнал светофора. При этом аргентинец не признавал, что находился за рулём.

Вердикт суда Фернандес услышит 11 сентября. Ранее Энцо оказался в центре скандала из-за расистской кричалки в отношении французов. От аргентинца даже отписались некоторые одноклубники в социальных сетях.

Чуть раньше появилась информация о том, что форварду «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду запретили водить автомобиль.