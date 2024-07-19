Хау пригрозил руководству «Ньюкасла» на фоне слухов о сборной Англии

Должность главного тренера сборной Англии оказалась вакантной после ухода Гарета Саутгейта, и Эдди Хау стали называть одним из претендентов на работу с «тремя львами». Хау настраивает на том, что он не думает о переходе в английскую сборную, но в то же время специалист пригрозил боссам клуба.

Как сообщает на своих страницах The Times, Хау переживает, что после недавних изменений в руководстве его влияние в клубе может снизиться. На этом фоне Хау сообщил боссам, что он должен чувствовать поддержку, если «Ньюкасл» настроен его сохранить.

В прошлом чемпионате Англии «Ньюкасл» занял седьмое место. Команда не смогла попасть в еврокубки.