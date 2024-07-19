Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза находится на радаре «Тоттенхэма». Лондонский клуб обсуждает возможность подписания 26-летнего футболиста. При этом официального предложения «шпоры» по Кьезе пока что не делали. Об этом на своих страницах рассказывает портал TodoFichajes.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Федерико Кьеза не входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты. Действующий контракт вингера с туринским клубом рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кьезу в 35 миллионов евро.