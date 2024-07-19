Тен Хаг: Проблема «Манчестер Юнайтед» не в тренерах, а в качестве состава

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своей команде.

«Когда мы начинали работу здесь, у «Манчестер Юнайтед» не было ни одного трофея за шесть лет. Это было не из-за того, что здесь не было хороших тренеров. Это кое-что говорит о составе и качестве группы игроков. Конечно, я знал это, когда начинал, но у многих игроков были долгосрочные контракты.

Мы всё ещё находимся в процессе. Если вы сравните нашу команду с другими топ-клубами Премьер-лиги, то мы немного уступаем в глубине состава. Именно поэтому нам так сложно преодолевать обилие травм», - сказал тен Хаг Algemeen Dagblad.