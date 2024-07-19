Тен Хаг назвал условие ухода из «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг, который недавно продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», назвал условие, при котором он покинет английский клуб.

«Если руководство «Манчестер Юнайтед» завтра найдёт кого-то, кто, по их мнению, будет лучше, то я уйду. Всё просто. Таковы механизмы футбола, которые нужно уважать. В таком клубе всё ясно: если у тебя не получается, если ты не побеждаешь, то у тебя проблемы», - сказал тен Хаг в интервью Algemeen Dagblad.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в Премьер-лиге. При этом команда Эрика тен Хага пробилась в Лигу Европы за счёт победы в Кубке Англии.