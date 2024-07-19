«Челси» и Лунин: предложения пока не было, Кепа ожидает

В прессе появилась информация о том, что голкипер Андрей Лунин близок к трансферу из «Реала» в «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мадридский клуб пока не получал предложений из Лондона по 25-летнему Лунину.

Отмечается, что в «Реале» сейчас обсуждают лишь будущее Кепы. Испанец получил предложение от «Аль-Иттихада», но предпочёл бы продолжить выступления за «Реал» при условии ухода Лунина. В настоящий момент Кепа ожидает решения от мадридского клуба. В сезоне 2023/2024 вратарь выступал за «сливочных» в аренде – права на Кепу принадлежат «Челси».