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«Челси» и Лунин: предложения пока не было, Кепа ожидает

19 Июля 2024 • 16:22 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что голкипер Андрей Лунин близок к трансферу из «Реала» в «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мадридский клуб пока не получал предложений из Лондона по 25-летнему Лунину.

Отмечается, что в «Реале» сейчас обсуждают лишь будущее Кепы. Испанец получил предложение от «Аль-Иттихада», но предпочёл бы продолжить выступления за «Реал» при условии ухода Лунина. В настоящий момент Кепа ожидает решения от мадридского клуба. В сезоне 2023/2024 вратарь выступал за «сливочных» в аренде – права на Кепу принадлежат «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
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