«Ливерпулю» интересен важный игрок «Байера»

«Ливерпуль» изучает трансферный рынок в попытках усилить состав команды перед следующим сезоном. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, на радаре мерсисайдского клуба находится Жереми Фримпонг из «Байера». Речь идёт о футболисте, способном действовать по всему правому флангу – от обороны до атаки.

«Байер» предпочитает сохранить 23-летнего Фримпонга в своём составе. Если нидерландец будет продан, то леверкузенцам придётся выходить на трансферный рынок для поиска замены. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фримпонга в 50 миллионов евро.