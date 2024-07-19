Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти семь игроков – названы все имена

В «Манчестер Юнайтед» кипит работа – этим летом клуб перестраивает состав. Несколько игроков уже ушли из стана «красных дьяволов», и этот список в обозримом будущем может быть расширен.

Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» открыт к уходу семи футболистов. Так, покинуть «Олд Траффорд» могут Гарри Магуайр, Виктор Линделоф, Аарон Уан-Биссака, Скотт Мактоминай, Кристиан Эриксен, Каземиро и Антони.

У первой пятёрки игроков из этого списка контракты истекают уже через год – летом 2025-го. Что касается Антони, то «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить бразильца в аренду, если заинтересованный клуб покроет его заработную плату.