«Астон Вилла» в новом сезоне будет представлять Англию в Лиге чемпионов. С учётом этого факта бирмингемцы ведут активную работу по усилению состава в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, главный тренер «вилланов» Унаи Эмери попросил клуб подписать вингера Рафинью из «Барселоны».

Сумма трансфера Рафиньи в «Астон Виллу» может составить около 60 миллионов евро. При этом пока непонятно, одобрит ли «Барселона» уход 27-летнего бразильца.

Действующий контракт связывает Рафинью с «Барселоной» до середины 2027 года. В 87 матчах за каталонский клуб бразилец забил 20 голов и отдал 25 голевых передач на партнёров.