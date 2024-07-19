Сунесс указал на проблему в игре Майну

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о молодом полузащитнике «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Кобби Майну.

«Майну очень хорошо владеет мячом. Но он не понимает позицию. Он бродит по полю и слишком опустошает середину поля. В матче против Сербии он даже бежал прессинговать вратаря. Это наивность, ему ещё предстоит многому научиться», - сказал Сунесс в интервью William Hill.

19-летний Кобби Майну имеет за плечами уже девять матчей за национальную сборную Англии. На Евро-2024 Майну поучаствовал в шести матчах «трёх львов» из семи. Англичане, как известно, проиграли Испании в финале со счётом 1:2.