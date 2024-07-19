Рэшфорду запретили водить автомобиль

Нападающий Маркус Рэшфорд получил наказание по решению суда. Звезде «Манчестер Юнайтед» запретили водить автомобиль в течение шести месяцев. Кроме того, Рэшфорд должен выплатить штраф в размере 1666 фунтов.

Наказание Рэшфорда связано с нарушением им правил дорожного движения. Футболист на своём Rolls-Royce развил скорость в 104 мили в час при ограничении в 70 миль в час.

Как сообщает The Sun, Рэшфорд принял участие в заседании через видеоконференцию. Форвард «Манчестер Юнайтед» объяснил превышение скорости переживанием о том, что его преследует другой автомобиль. Впрочем, это не спасло Маркуса от наказания.