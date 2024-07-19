Тен Хаг раскрыл детали переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг летом не просто сохранил должность главного тренера в «Манчестер Юнайтед», а ещё и продлил контракт. Нидерландский специалист дал комментарий о том, как проходил переговорный процесс.

«Не то чтобы я паниковал. Почему? Решение не зависело от меня. Я просто ждал. Было только два сценария: продолжаем или нет. Я был достаточно уравновешен.

Если кратко, то мне сказали так: «Мы всё рассмотрели и думаем, что у нас уже есть лучший тренер». Я ответил: «Тогда нам нужно обсудить ряд вещей о том, как мы взаимодействуем и работаем».

У нас был хороший, честный, но в то же время конфронтационный разговор. Так и должно быть. Я даже говорил: «Если вы считаете, что что-то не так, то нам просто придётся расстаться», - рассказал тен Хаг Algemeen Dagblad.