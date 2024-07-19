Бруну Фернандеш обратился к новичку «Манчестер Юнайтед»

Защитник Лени Йоро перебрался из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед», о чём было объявлено накануне. Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатили за 18-летнего футболиста большие деньги – 62 миллиона евро.

На трансфер Лени Йоро отреагировал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Он сделал публикацию в социальных сетях с фотографией Йоро в футболке клуба.

«Добро пожаловать домой, Лени Йоро», - написал Фернандеш.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» ведёт подготовку к старту сезона 2024/2025. Первую официальную игру «красные дьяволы» проведут 10 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.