Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в шаге от перехода в лондонский «Челси», об этом сообщает журналист Альберто Перейро.

По данным источника, в обратном направлении проследует Кепа, который провёл прошлый сезон в мадридском клубе на правах аренды.

Контракт 25-летнего украинского вратаря с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лунин принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности и пропустил 32 мяча.

Ранее СМИ сообщали, что вратарь может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Астон Вилле».