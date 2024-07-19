«Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих близок к смене клубной прописки. Как стало известно Todofichajes, новым местом работы немецкого футболиста будет «Манчестер Сити».

Стороны ведут переговоры и приближаются к подписанию трудового договора. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро. В трансфере Киммиха лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Ожидается, что контракт хавбека с английским клубом будет рассчитан на четыре года.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Германии 29-летний полузащитник провел 28 поединков. Киммих записал на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.