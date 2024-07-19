Тен Хаг: «Прошлый сезон был самым тяжёлым в моей карьере»

«Я отправился в отпуск, выполнив свою работу. Мы подготовили последние вещи к новому розыгрышу. Могу сказать, что прошлый сезон был самым тяжелым в моей тренерской карьере. Футболисты остались разочарованы, как и болельщики», - передает слова нидерландского специалиста AD.