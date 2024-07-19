Тен Хаг: «Прошлый сезон был самым тяжёлым в моей карьере»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о прошедшем сезоне-2023/2024.
«Я отправился в отпуск, выполнив свою работу. Мы подготовили последние вещи к новому розыгрышу. Могу сказать, что прошлый сезон был самым тяжелым в моей тренерской карьере. Футболисты остались разочарованы, как и болельщики», - передает слова нидерландского специалиста AD.
Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «красные дьяволы» финишировали лишь на восьмом месте в турнирной таблице. Манкунанцы смогли немного скрасить провал в АПЛ победой в Кубке Англии.
Бан пользователя