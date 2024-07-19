Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может покинуть стан «горожан» в следующем году, об этом сообщает FourFourTwo.

По данным источника, форвард сборной Норвегии хочет продолжить карьеру в Ла Лиге, причем он хочет выступать за «Барселону», однако главной проблемой может стать сумма перехода, так как каталонский клуб испытывает финансовые затруднения.

Контракт 23-летнего форварда с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ. Он 27 раз поразил ворота соперников.